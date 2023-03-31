Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей.

В Старобельском районе Луганской области российские оккупанты разыскивают полсотни своих дезертиров.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке. "Продолжается тенденция увеличения количества случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 военнослужащих, которые дезертировали", - сказано в сообщении.

Судьба россиян в Украине

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире информационного телемарафона, что коллаборанты массово бегут в Россию из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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Он отметил, что в тот день были огромные очереди на выезд с территории Донецкой и Луганской областей в сторону РФ, потому что предатели чувствуют, что в ближайшее время там может быть "горячо" и могут различные события происходить.

По словам секретаря СНБО, это связано с тем, что коллаборанты следят за ситуацией на фронте и видят значительное количество ликвидированных российских военных.

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