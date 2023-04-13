Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "порадовался" реакции на оппозиционных ресурсах.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал всех несогласных с законом об электронных повестках "пропиндосской шушерой". Чиновник "порадовался" недовольству среди россиян, как он выразился, на "оппозиционных ресурсах".

В эфире одной из пропагандистских передач политик заявил: "Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера. […] Это значит, что мы попали не просто в яблочко, а мы попали в центр нолика цифры 10 вот в этом самом яблочке. Потому что, конечно, для них было бы очень удобно, чтобы у нас наша система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне середины прошлого века".

По словам Картаполова, Россия хочет выйти на новый уровень. Чиновник пообещал, что система для мобилизации военнообязанных в РФ станет "самой передовой в мире".

Видео дня

Закон об электронных повестках в России: что известно

Госдума РФ 11 апреля приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток.

Если россиянин получит такую повестку и не отреагирует, его могут урезать в правах. Например, запретить совершать жилищные сделки и водить автомобиль. А еще закон блокирует выезд за границу.

Власти РФ утверждают, что нововведение принято для улучшения процедуры вручения повесток. Но это может быть подготовкой к новой волне мобилизации на войну против Украины.

Ранее Картаполов призвал россиян, которые покинули территорию страны-агрессора, вернуться, отслужить год в войсках и уехать обратно.

Вас также могут заинтересовать новости: