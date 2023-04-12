Для этого предлагается взять отпуск длиной в год.

На фоне введения электронных повесток власти Российской Федерации обратились к проживающих за границей военнообязанным с призывом вернуться в страну и служить.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РБК призвал тех, у кого в другой стране есть работа, взять отпуск на год, вернуться домой и отслужить в армии.

"Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше. [Военнообязанным] оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг родине и ехать обратно за границу, радостно там работать". – сказал Картаполов.

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Повестки в России - нововведения

11 апреля Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Этот закон закрывает выезд за границу гражданам, которые попадут в реестр.

Хотя российские власти утверждают, что нововведение связано с улучшением процедуры вручения повесток, не исключается, что РФ готовится к новой волне мобилизации на фоне подготовки Украины к весеннему контрнаступлению.

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