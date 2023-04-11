После получения повестки гражданину РФ будет запрещено выехать из страны.

В России упростят процедуру получения э-повесток на фоне подготовки Украины к весеннему контрнаступлению. При этом чиновники РФ утверждают, что проведение мобилизации сейчас в стране якобы не планируется.

Согласно поправкам Госдумы, электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале госуслуг, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

Новые правила получения повесток в электронном виде затронут не только срочников, но и всех военнообязанных.

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После получения повестки гражданину РФ будет запрещено выехать из страны, пишет "Агентство". "Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в в тексте законопроекта.

В случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки гражданину будет запрещено быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость, регистрировать автомобиль и управлять им, а также получать кредиты.

"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе. Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на "Госуслугах" военнообязанного", - цитируют Картаполова российские СМИ.

Накануне стало известно о подготовке Госдумы узаконить электронные повестки, приравняв их к бумажным. При этом за игнорирование повесток россиянам грозят различные наказания. Также в РФ намерены ввести оповещения рекомендованными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде.

Мобилизация в России - что известно

Официально Путин не объявлял об общей мобилизации в стране, боясь социально-экономических последствий. Вместе с тем еще в сентябре 2022 года Кремль начал частичную мобилизацию, призывая на войну против Украины в первую очередь граждан РФ з боевым опытом.

В настоящее время мобилизация продолжается. В середине марта 2023 года стало известно, что по меньшей мере в 35 регионах России начали активно рассылать повестки. Незадолго до этого о раздаче повесток официально сообщили в Воронежской области РФ.

Мобилизованных обычно сразу же кидают на бойню, пытаясь ими перекрыть образовавшиеся "дыры" в разбитых подразделениях.

За всем время полномасштабной войны РФ уже потеряла не менее 179 тысяч оккупантов и 10 тысяч военной техники.

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