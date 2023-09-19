Несмотря на такую позицию, треть опрошенных заявили, что все равно голосовали бы за Путина.

Большинство россиян устали от геронтократии и хотят президента, которому было бы меньше 70 лет. При этом почти треть опрошенных среди предложенных кандидатов все равно отдали бы голос за российского диктатора Владимира Путина.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Russian Field. Среди наиболее приемлемых для россиян характеристик потенциальных кандидатов в президенты оказалась принадлежность к военным.

"Однако по сумме положительных и нейтральных реакций его незначительно опережает кандидат-женщина. Отрицательные реакции однозначно преобладают только в случае с кандидатом старше 70 лет или с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Треть и более респондентов негативно восприняли бы кандидата-уроженца Северного Кавказа, мусульманина, кандидата моложе 40 лет или еврея", – говорят социологи.

Видео дня

При этом респонденты более старших возрастных групп не особо готовы голосовать за кандидата-женщину, людей моложе 40 лет и предпринимателей.

Кроме того, с возрастом респондентов увеличивается доля тех, кто негативно отнесся бы к кандидату с нетрадиционной сексуальной ориентацией, уроженцу Северного Кавказа или мусульманину. В свою очередь россияне 18-29 лет реже других групп показывали отрицательное отношение к кандидату-еврею.

"В ходе опроса, проведенного в сентябре, 68% респондентов заявили, что не поддержали бы кандидата в президенты старше 70 лет. Старость вошла в топ самых непопулярных характеристик возможного соискателя президентского кресла наряду с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (80%). Также россияне не хотели бы видеть президентом человека с Северного Кавказа (42%), мусульманина (40%), молодого человека до 40 лет (35%) и еврея (33%)", – показал опрос.

Однако есть важный нюанс. Когда респондентов спросили, за кого из предложенного перечня они бы проголосовали, большую часть голосов получил, как ни странно, действующий президент РФ Владимир Путин.

"Респонденты разделились на три почти равные группы: 30%, имея возможность проголосовать за любого человека, выбрали бы В. Путина, 32% назвали другие варианты, 32% затруднились ответить. Помимо Путина, опрошенные чаще всего готовы проголосовать "за политика", за самих себя, а также за А. Навального", – свидетельствуют результаты опроса.

Выборы в России

Президентские выборы в России должны состояться в марте 2024 года. И хотя Путин еще официально не выдвинул свою кандидатуру на выборы, конкурентов он не видит. Такое заявление сделал прес-секретарь президента РФ – Дмитрий Песков.

Однако политолог и политтехнолог Аббас Галлямов считает, что если Путин решится выдвинуть кандидатуру на выборы, то его рейтинг может обвалиться. Он отметил, что сейчас Путина поддерживают не более 35% российских избирателей.

Вас также могут заинтересовать новости: