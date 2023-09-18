Диктатор заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе "восстановились до уровня прошлого года".

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, а также обвала рубля, президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ вышел на уровень 2021 года и "превзошел первоначальные прогнозы".

Как сообщает российский "Коммерсант", агрессор провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, на котором заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе "восстановились до уровня прошлого года".

Путин отметил, что в апреле прирост ВВП прогнозировался на уровне 1,2%. "Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше – 2,8%", — сказал диктатор.

Видео дня

"Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали беспрецедентное внешнее давление. Санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке, некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными",— заявил агрессор.

При этом диктатор все же обратил внимание на необходимость принимать своевременные решения в связи с ослаблением рубля. "Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины", - заявил агрессор.

Обвал российского рубля

9 августа 2023 года рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года он потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар.

В Кремле начали охоту на теневые запасы валюты у местных олигархов. Сообщалось, что российские экспортеры прячут валютную выручку за рубежом.

Bloomberg писал о том, что падение рубля разделило российские элиты на враждующие фракции.

В сентябре 2023 года Путин заявил, что ни замороженные золотовалютные резервы, ни обвалившийся рубль "не являются проблемой" для страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: