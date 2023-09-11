Впрочем, пока диктатор официально не выдвинул свою кандидатуру.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тот еще не выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в марте следующего года, но конкурентов не видит.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", в Кремле уверены, что "конкуренцию Путину не может составить никто".

"Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет", - заявил Песков.

Президентские выборы в РФ

Как сообщал УНИАН, российский президент, вероятно, достигнет убедительного переизбрания следующей весной, потому что "люди склонны поддерживать лидера, ведущего войну". Такого мнения пришли аналитики.

Российский лидер, развязавший самый жестокий вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, когда вторгся в Украину, готов превзойти почти тридцатилетнее правление советского диктатора Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.

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