Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что российская пропаганда, утверждающая, что россияне всецело поддерживают Путина, не имеет никакого отношения к реальности.

Если президент РФ Владимир Путин выставит свою кандидатуру на президентских выборах, это вызовет негативные эмоции среди российского населения и его рейтинг опустится еще ниже.

Об этом в интервью Radio NV заявил политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, отметив при этом, что российская пропаганда, утверждающая, что россияне всецело поддерживают Путина, не имеет никакого отношения к реальности.

"Путина поддерживают, за него готовы голосовать точно меньше половины избирателей. Сейчас проблема, конечно, с точной оценкой цифр, потому что социология репрессивного общества становится очень нерелевантной. Поэтому тут, что называется, приходится [анализировать] навскидку — не столько социологией заниматься, сколько моделированием", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, сейчас диктатора поддерживают не более 35% российских избирателей, но и эта цифра будет уменьшаться.

"Я думаю, что сейчас идет речь об 30−35% избирателей. Если ничего не изменится на фронте, в экономике, все нынешние тренды продолжатся примерно также, этот процент будет падать по мере приближения ко дню голосования. Мотивации голосовать за Путина, строго говоря, нет. Главным аргументом в его пользу всегда была его предполагаемая сила, что у него на пути не стой, сомнет любого, кто недоволен, кто оппозиционер, кто враг. Люди бессознательно тянутся к такой силе. Лучше быть сторонником, чем быть смятым", - заявил эксперт.

Он также отметил, что Путин уже не демонстрирует силу.

"Сейчас Путин силу не демонстрирует. Он демонстрирует жестокость. Но жестокость — это не сила. Это, мягко говоря, не одно и то же. И люди это чувствуют. Есть архетип: трусливый, жестокий, коварный деспот. Путин сейчас этому архетипу соответствует. Поэтому, если он вдруг сейчас не одержит каких-то решительных побед, значит, никаких перспектив не просматривается в этом смысле — рейтинг будет снижаться. Я думаю, падение до 25% абсолютно реалистично. Может быть, даже и ниже", - отметил эксперт.

По словам политолога, в этом случае фальсификации будут неизбежны.

"Будут фальсифицировать. Сфальсифицировать, в принципе, можно. В последние годы много изменений в законодательство внесено, которые облегчают фальсификацию. Но ведь надо же не просто цифру выдать на-гора. Надо еще, чтобы эту цифру приняло общество. А с этим могут быть проблемы", - отметил эксперт.

Президентские выборы в РФ

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов считает, что наиболее реалистично выглядит сценарий, когда Путина не будут ликвидировать, а убедят выдвинуть преемника. По словам Галлямова, ключевым фактором будет военная готовность сместить власть.

Ранее Галлямов заявил о том, что одним из самых вероятных преемников российского диктатора является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Вас также могут заинтересовать новости: