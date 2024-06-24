Его жена удивилась тому, какой он "отъетый".

Участник российской версии реалити-шоу "Беременна в 16" попал в украинский плен.

Журналист Владимир Золкин опубликовал на YouTube разговор с очередным российским оккупантом, который пошел на войну против Украины. В сети узнали в нем Сергея Горелого, который ранее принимал участие в российской адаптации американского шоу "16 and Pregnant".

Он рассказал, что в начале декабря его "вынудили" подписать контракт с Минобороны РФ, угрожая тем, что отнимут квартиру. "У меня квартира не до конца приватизирована, не хватает пару справок. Я изначально был осужден на два года принудительных трудовых работ за угон автомобиля. К нам пришел с пункта отбора [на военную службу] человек", - рассказал он.

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Горелый уверяет, что в первый раз отказался, однако позже его вызвали и поставили ультиматум: или он подписывает контракт, или его семью выгонят из квартиры. Жена оккупанта, которая и была главной героиней шоу, сказала, что он находится в списках на обмен. Первыми ее словами мужу были: "Фига ты отъетый".

Хочу жить: как сдаться в плен ВСУ

В Украине существует государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ и Беларуси.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить":

Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

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