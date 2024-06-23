В последнее время случаев сдачи россиян в плен стало больше, что связано, в частности, с активизацией вражеского наступления.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщают о росте количества обращений в проект "Хочу жить" со стороны российских оккупантов, желающих сдаться в плен.

Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, то, что в последнее время таких случаев стало больше, связано, в частности, с активизацией вражеского наступления. Кроме того, многие солдаты вражеской армии добровольно заранее просятся в украинский плен.

"Количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен", - сказал Юсов.

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Он также рассказал, что часть из них "сразу изъявила желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны".

Как сдаться в плен

Российские солдаты могут обратиться с просьбой о сдаче в плен по программе "Хочу жить" через Единый центр приема обращений:

Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 86 888; +380 93 68 86 86 888; +380 97 68 86 86 888.

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

Обмены военнопленными

В конце мая аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия манипулирует темой обмена военнопленными, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Как отмечал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, если бы Россия была заинтересована в том, чтобы вернуть своих пленных военных, обмен в формате "всех на всех" уже давно бы состоялся.

Последний обмен плен ными состоялся 31 мая. Тогда Украина вернула из российского плена 75 своих граждан.

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