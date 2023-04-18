Председатель Следственного комитета РФ заявил, что следует методами суровой практики закрепить национальную идею для россиян.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возмутился, что в Конституции России не зафиксирована национальная "идеология".

Об этом он высказался в академии Минюста РФ перед местной аудиторией. Бастрыкин заявил, что Россия в рамках своей "спецоперации" в Украине ведет борьбу с "нацизмом" и "фашизмом".

"Это одна из целей "специальной военной операции". Поэтому вопросы идеологии сегодня - это не только вопросы теории, это вопросы суровой практики, военного времени, нашего будущего", - заявил он.

В России существует одна идеология - "рашизм"

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину власти РФ пытаются закрепить в умах россиян основы той "имперской" идеологии, которая толкает Россию на военные преступления и войны уже не одно поколение.

После 24 февраля 2022 года в ней появилось новое "ответвление", которое уже нарекли "рашизмом" - его центральной идеей, как и прежде, является поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси. Просто теперь лидер РФ Владимир Путин пытается "осовременнить" эту идею, считает главный научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Станислав Кульчицкий.

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