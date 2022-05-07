Рашизм создали, чтобы осовременить российскую империалистическую идеологию, отметил эксперт.

В центре идеологии российского рашизма находится поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси.

К созданию этой идеологии приложил руку не только президент РФ Владимир Путин, рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Станислав Кульчицкий в интервью Obozrevatel.

По его мнению, рашизм был создан, для того, чтобы российская империалистическая идеология была осовремененная.

"....Я бы даже не называл эту идеологию путинской, потому что к ней приложило руку много людей... Причем в центре этой идеологии лежит поглощение "Великороссией" Украины и Белоруссии...", - отметил эксперт.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Житомире, Одессе, Львове, Николаеве и Мариуполе.

По данным украинских властей, только в одном Мариуполе погибли уже более 20 тысяч человек.

В начале мая советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия официально стала автором рашизма - это новая реакционная и человеконенавистническая идеология.

Вас также могут заинтересовать новости: