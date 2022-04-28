Россия уже готовит проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях, подчеркнул Карпентер.

США располагают информацией о возможных намерениях Путина достичь "принудительной капитуляции" демократически избранной действующей украинской власти.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Планы России также включают роспуск всех местных органов власти.

"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими официальными лицами и так называемыми "сепаратистами". Это планирование включает мораторий, который запретит действующей власти и всем, кто поддерживает действующее правительство, занимать руководящие должности", - сказал он.

Карпентер также отметил, что Россия уже готовит проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях.

США, по его словам, также обладают достоверными свидетельствами того, что Россия переводит и удерживает местных жителей в лагерях и жестоко допрашивает их.

Он добавил, что эти незаконные меры усилятся. В "фильтрации" украинцев помогает режим Лукашенко.

"Поступают тревожные сообщения о том, что лиц, подозреваемых в таких связях (с местными властями или ВСУ – ред.) избивают или пытают перед отправкой в так называемую "ДНР", где они, как сообщается, исчезают или их убивают. В сообщениях указывается, что много гражданских в этих фильтрационных лагерях, где проходит "допрос", переводят в Россию или в ОРДО, в том числе через Беларусь", - добавил Карпентер.

Как писал УНИАН, более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Россияне не получают поддержку от населения, потому прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.

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