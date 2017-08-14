В российскую колонию пытались передать телефоны под обшивкой гроба

В исправительной колонии № 9 в Ульяновске сотрудники обнаружили мобильные телефоны под обшивкой гроба, доставленного в учреждение. Об этом сообщается на сайте областного управления ФСИН России.

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Гробы были возвращены в колонию, где их изготавливают, для устранения производственного брака. Во время их осмотра сотрудники отдела охраны нашли четыре мобильных телефона, два зарядных устройства и гарнитуру. Гаджеты были спрятаны «ухищренным способом». По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в Харькове заключенному пытались передать наркотики в кетчупе. В передаче было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета.