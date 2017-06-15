В Харькове заключенному пытались передать наркотики в кетчупе

11:16, 15 июня 2017
Общество
702 0

В передаче было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета.

Сотрудники колонии в упаковке с кетчупом нашли запрещенные предметы / 057.ua

В Харькове заключенному пытались передать наркотики в кетчупе. Об этом сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения наказаний.

Инцидент произошел в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27. 

Читайте такжеУкраинка пыталась вывезти в оккупированный Крым полкилограмма марихуаны, спрятанной в хлебе

Как рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, 13 июня в передаче, поступившей на имя заключенного от гражданки, было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое. 

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине полицейские накрыли наркопритон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наркотики в тюрьме#харьковская тюрьма