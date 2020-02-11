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Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе

13:33, 11 февраля 2020
Русский міръ
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Видео секса учительницы с учеником уже несколько дней "гуляет" по школе / фото: commons.wikimedia.org

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На видеозаписи, которая разлетелась по школьным чатам российской Астрахани видно, как прямо в школьном кабинете учительница и ученик целуются и обнимаются.

Также видно, как ученик сидит на стуле, а педагог на нем сверху, и похоже, что у них происходит интимная связь.

Отметим, что видео секса учительницы с учеником уже несколько дней "гуляет" по школе.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в СОШ №32 в Астрахани. Следственные органы начали проверку по данному факту.

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