Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе

На видео видно, как прямо в школьном кабинете учительница и ученик целуются и обнимаются.

В сети появилось видео, после которого 35-летнюю российскую учительницу заподозрили в сексе с 15-летним учеником.

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На видеозаписи, которая разлетелась по школьным чатам российской Астрахани видно, как прямо в школьном кабинете учительница и ученик целуются и обнимаются.

Также видно, как ученик сидит на стуле, а педагог на нем сверху, и похоже, что у них происходит интимная связь.

Отметим, что видео секса учительницы с учеником уже несколько дней "гуляет" по школе.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в СОШ №32 в Астрахани. Следственные органы начали проверку по данному факту.