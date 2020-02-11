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Российскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником

06:30, 11 февраля 2020
Русский міръ
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Учительница якобы занялась сексом с 15-летним / фото pixabay.com

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Инцидент произошел в СОШ №32, передает "Астрахань FM".

В редакцию портала обратилась родительница одного из школьников, которая рассказала об интимной связи девятиклассника с учительницей. По ее словам, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней «гуляет» по школе.

Как сообщает ТАСС, следственные органы в Астрахани начали проверку по данному факту.

Как сообщал УНИАН, в одну из школ российского Сыктывкара проник педофил под видом врача и в раздевалке надругался над 12-летней девочкой.

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