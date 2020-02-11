Российскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником
06:30, 11 февраля 2020Русский міръ
1954 0
По словам мамы одного из школьников, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней "гуляет" по школе.
Учительница якобы занялась сексом с 15-летним / фото pixabay.com
35-летнюю учительницу из Астрахани Российской Федерации заподозрили в сексе с 15-летним учеником.
Читайте такжеВ России врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
Инцидент произошел в СОШ №32, передает "Астрахань FM".
В редакцию портала обратилась родительница одного из школьников, которая рассказала об интимной связи девятиклассника с учительницей. По ее словам, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней «гуляет» по школе.
Как сообщает ТАСС, следственные органы в Астрахани начали проверку по данному факту.
Как сообщал УНИАН, в одну из школ российского Сыктывкара проник педофил под видом врача и в раздевалке надругался над 12-летней девочкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter