Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 7 миллиардов рублей

Вместе с ним в уголовном деле фигурируют ряд чиновников ВС РФ и топ-менеджеров российских предприятий.

В России военное следствие предъявило обвинение в мошенничестве заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову.

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Как сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда, 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно. 21 января суд рассматривает жалобы на арест имущества генерала.

Уголовное дело по которому Арсланову предъявили обвинение, было открыто 6 августа 2013 года по факту хищения средств при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной техники.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют несколько чиновников ВС РФ и топ-менеджеров российских предприятий.

Источник сообщил журналистам, что сам генерал находится под подпиской о невыезде и вину не признает.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе строительства в РФ космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей, при общем объеме финансирования строительства в 91 млрд рублей.