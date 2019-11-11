При строительстве российского космодрома "Восточный" был украден каждый десятый рубль – Кремль

По делам о хищениях на «Восточном» уже осуждено 32 человека.

В ходе строительства в РФ космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей, при общем объеме финансирования строительства в 91 млрд рублей.

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Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всего (при строительстве Восточного – ред.) было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство Восточного было выделен 91 млрд рублей. Из них освоено 66 млрд рублей", - заявил он.

При этом, из 19 объектов космодрома не завершено строительство пяти.

Песков рассказал, что по делам о хищениях на «Восточном» всего осуждено 32 человека.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел по "Восточному", Песков отметил, что у Следственного комитета в работе пять уголовных дел.

Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома.

Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М».