В Житомире во время массовых мероприятий на Крещение умер мужчина

Предварительно - он не купался, а умер от сердечного приступа.

Сегодня утром в Житомирском гидропарке во время мероприятий по случаю Крещения умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, трагедия произошла сегодня утром в Житомирском гидропарке.

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Там прошли массовые мероприятия и купание на Крещение.“ Сегодня в гидропарк не один раз вызывали “скорую”, однако был и один вызов, когда в гидропарке во время празднования Крещения умер человек”, - отметили в центре.

Подробности этой трагедии там уточнить отказались.

В то же время, по данным житомирских СМИ, мужчина не купался, а умер из-за сердечного приступа. “Работники скорой помощи не успели оказать первую помощь. Это произошло примерно в 12. Мужчина 50-60 лет только начал раздеваться и упал от сердечного приступа. Врачей искали среди окружающих, но тщетно. За 20-30 минут проехала скорая помощь, но врач уже ничем не смог помочь, " - цитирует свидетеля трагедии Александра Гупола житомирское издание “ Житомир - онлайн”.