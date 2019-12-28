Как в сериале "Во все тяжкие": в РФ пенсионерки запустили водочный завод и стали миллионерами

С ноября 2017-го по март 2018 года на заводе сделали более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7 миллионов рублей.

В Челябинской области (Россия) три пенсионерки запустили подпольное производство алкоголя на заброшенном ликёроводочном заводе.

Об этом сообщает Ura.ru.

Читайте такжеРоссиянин забил насмерть свою подругу ради самоутверждения перед друзьями

Завод работал 15 лет – с 2001 по 2016 годы, но потом его законсервировали, оставив оборудование. Пенсионерки обнаружили его, наняли местных жителей и возобновили производство алкоголя, однако уже нелегального.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с октября 2017-го по март 2018 года на заводе сделали более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7 миллионов рублей.

В полиции подчеркнули, что сорвали производство еще 90 тысяч бутылок – всего пенсионерки могли заработать около 25 миллионов рублей, если бы их не раскрыли.

Женщин будут судить по трем статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупных размерах, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

Как сообщал УНИАН, одиозный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажу алкогольных напитков в буфетах и столовых Государственной думы РФ.