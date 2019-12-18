Жириновский предложил прекратить продажу алкоголя в буфете Госдумы

Одиозный политик заявил, что в РФ должно быть "общество трезвенников".

Одиозный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажу алкогольных напитков в буфете и столовых Государственной думы РФ.

Об этом он заявил во время рассмотрения в парламенте закона о виноградарстве и виноделии, пишет ТАСС.

В магазинах же он предлагает переместить продаваемый алкоголь из общего зала за занавеску с предупреждающей надписью.

"Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава", чтобы входил и коленки бы дрожали... Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь и вести антиалкогольную кампанию в стране, общество трезвенников чтобы было у нас", - заявил Жириновский.

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Примечательно, что именно Жириновский является одним из авторов законопроекта.

Как сообщал УНИАН, ранее Жириновский резко раскритиковал журналистов за отсутствие к нему вопросов.