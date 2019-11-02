В России расстреляли главного по борьбе с экстремизмом в Ингушетии

В январе 2019 года на убитого уже было совершено покушение.

В столице России застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев», – сказал собеседник агентства.

Читайте такжеВ России экс-министр "в припадке ярости" расстрелял лошадейПо другим сообщениям, были ранены два человека (предположительно брат Эльджаркиева – ред.), оба они мертвы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, киллеры приехали в Москву на БМВ X7 из области. Полиция считает, что они могли бросить машину где-то во дворах.

Как ранее сообщал УНИАН, в России силовики расстреляли автомобиль с людьми за неповиновение.