В России расстреляли главного по борьбе с экстремизмом в Ингушетии
В столице России застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев», – сказал собеседник агентства.
Читайте такжеВ России экс-министр "в припадке ярости" расстрелял лошадейПо другим сообщениям, были ранены два человека (предположительно брат Эльджаркиева – ред.), оба они мертвы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.
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