В России силовики расстреляли автомобиль с людьми за неповиновение

В ФСБ отчитались о пресечении деятельности членов религиозно-экстремистской ячейки.

В России в Кабардино-Балкарской Республике сотрудники правоохранительных органов расстреляли троих человек в автомобиле за неповиновение.

Об этом сообщает следственный комитет РФ.

По данным следствия, в Майском районе Республики правоохранители предприняли попытку остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Трое людей, находившихся в автомобиле, не подчинились правоохранителям и, как заверяют в следкоме, открыли по ним огонь из автоматического оружия.

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«Нападавшие были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», - отчитались в ведомстве.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают личности нападавших.

В то же время в ФСБ отчитались о «пресечении деятельности членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе».