В России 7-летний мальчик погиб во время игры в прятки
11:04, 28 октября 2019Русский міръ
92 0
Ребенок сорвался с высоты на заброшенном хлебозаводе.
Ребенок получил повреждения в области головы и грудной клетки / Фото: СУ СК РФ
В городе Инза (Ульяновская область, РФ) мальчик погиб во время игры в прятки.
Читайте такжеВ России подростки заставляли школьника есть камни
Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что 7-летний ребенок сорвался с высоты на заброшенном хлебозаводе. В результате падения ребенок получил повреждения в области головы и грудной клетки. Мальчика госпитализировали в местную детскую больницу, но спасти его не удалось. Он умер на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 41-летняя туристка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности в Приморском крае РФ и упала в ущелье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter