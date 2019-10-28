В России 7-летний мальчик погиб во время игры в прятки

Ребенок сорвался с высоты на заброшенном хлебозаводе.

В городе Инза (Ульяновская область, РФ) мальчик погиб во время игры в прятки.

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Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что 7-летний ребенок сорвался с высоты на заброшенном хлебозаводе. В результате падения ребенок получил повреждения в области головы и грудной клетки. Мальчика госпитализировали в местную детскую больницу, но спасти его не удалось. Он умер на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 41-летняя туристка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности в Приморском крае РФ и упала в ущелье.