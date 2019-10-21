Туристка погибла на российском курорте, пытаясь сделать красивое фото

Женщина скончалась на месте от полученных при падении травм.

41-летняя туристка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности в Приморском крае РФ и упала в ущелье.

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Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ по Приморскому краю. Тело путешественницы было найдено 19 октября недалеко от ущелья Дарданеллы.

Как предположили следователи, женщина фотографировалась вблизи смотровой площадки на камнях, оступилась и упала с высоты около 20 метров. Она скончалась на месте от полученных при падении травм.

Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства происшествия.

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