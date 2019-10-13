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Номинант на премию Дарвина: в РФ мотоциклист разбился в ходе следственного эксперимента

04:03, 13 октября 2019
Русский міръ
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У мужчины осталась жена на девятом месяце беременности / фото: «Типичный Нижний Новгород» / «ВКонтакте»

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Об этом сообщается в сообществе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

По его данным, полиция расследовала инцидент, произошедший в августе 2018 года. Тогда байкер столкнулся с легковым автомобилем и получил тяжелые травмы. Виновника ДТП не могут установить до сих пор.

По делу об аварии правоохранительные органы решили провести следственный эксперимент и попросили местного жителя принять в нем участие.

В ходе запланированного маневра мотоциклист упал с байка на высокий бетонный бордюр и ударился головой, в результате чего скончался на месте.

У мужчины осталась жена на девятом месяце беременности.

Как сообщал УНИАН, в России насмерть разбился в ДТП известный 33-летний мотоблогер Артем Болдырев "Болт". 

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Теги: #Россия#ДТП