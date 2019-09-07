Путин в день обмена пленными любовался гимнастками (фото, видео)
Президент России Владимир Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных пленных, отправился любоваться выступлениями гимнасток.
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Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава Кремля приехал во Дворец художественной гимнастики в спорткомплексе "Лужники", передает ТАСС.
Путину показали фрагменты программ чемпионок Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, а также выступления членов российской сборной по художественной гимнастике.
"Будем следить за вами", - сказал Путин на прощание гимнасткам.
Путину показали во дворце художественной гимнастики в Лужниках аллею славы гимнасток, среди них - самые знаменитые ученицы Ирины Винер pic.twitter.com/njYPbdMHgS— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 7, 2019
Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.
Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.