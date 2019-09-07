Обмен пленными: России передали 35 человек

В Службе безопасности сообщили, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 227 украинцев.

России в рамках обмена удерживаемыми лицами с четким соблюдением законодательства и процессуальных норм переданы 35 человек.

Об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"7 сентября под патронатом президента Украины Владимира Зеленского Служба безопасности Украины обеспечила возвращение на Родину 35 украинских граждан, которые незаконно удерживались в России и на временно аннексированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что среди освобожденных - 22 военнопленных моряка и два сотрудника СБУ, которые были захвачены в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных.

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"Согласно процедуре, другой стороне переданы 35 человек. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Их освобождение происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм. Обмен проводился под наблюдением Международного комитета Красного Креста", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что с 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3 тыс. 280 украинцев.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживают 227 украинцев", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинские военнопленные моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.