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В России "шаровая" акция в магазине едва не закончилась побоищем (видео)

12:07, 06 сентября 2019
Русский міръ
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В одном из сетевых бутиков города провели распродажу - "одна вещь за один рубль", говорится в сюжете ТСН.

Тысячи людей выстроились в очередь, а когда магазин открыли - бросились к стойкам и ящикам с одеждой. Хватали все, что попадало под руку. А когда дешевой одежды не хватило, начали забирать ее друг у друга.

Ранее в Москве первый покупатель не купил новый iPhone, потому что все деньги потратил на место в очереди.

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Теги: #драка#Россия#магазин