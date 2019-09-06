В России "шаровая" акция в магазине едва не закончилась побоищем (видео)

Как видно на видео, покупатели хватали все, что попадало под руку.

Шопинг в российском торгово-развлекательном центре во Владикавказе закончился драками.

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В одном из сетевых бутиков города провели распродажу - "одна вещь за один рубль", говорится в сюжете ТСН.

Тысячи людей выстроились в очередь, а когда магазин открыли - бросились к стойкам и ящикам с одеждой. Хватали все, что попадало под руку. А когда дешевой одежды не хватило, начали забирать ее друг у друга.

Ранее в Москве первый покупатель не купил новый iPhone, потому что все деньги потратил на место в очереди.