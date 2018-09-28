В Москве первый покупатель не купил новый iPhone, потому что потратил все деньги на место в очереди (видео)

Он купил место за 150 тысяч рублей, чтобы потом перепродать, но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось.

Сегодня в России официально начались продажи iPhone.

До этого люди в Москве мерзли в очереди несколько дней. Об этом пишет "Лентач".

Первым в магазин зашел мужчина с именем Валера и его история "трагична": он купил место за 150 тысяч рублей, чтобы потом перепродать, но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось.

Поэтому он просто зашел и вышел.

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Забавно же ещё и то, что Валера хоть и зашёл первым, но в очереди то был девятым: первые восемь человек не смогли продать свои места, порвали талоны и ушли.

Первым покупателем в итоге стал мужчина, который занимал 247-е место, а к магазину он подошёл около пяти утра.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планировали заработать, продав свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Первое место оценивалось в 400 тысяч рублей.