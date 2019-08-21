В России депутат застрелил жену из ружья

Женщина от полученных ран скончалась в больнице.

В российском Челябинске депутат городского собрания застрелил жену из ружья.

Читайте также"Я вам голову сломаю": в России внук депутата угрожал учителю (видео)

Об этом Ura.ru cообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Убийство произошло в ночь на 21 августа в квартире дома в поселке Локомотивный Советского района Челябинска. Между супругами произошел конфликт, во время которого мужчины дважды выстрелил в жену из ружья.

Пострадавшую госпитализировали, утром она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как отмечает издание, задержанный депутат руководит комиссией по социальной политике в городском собрании Локомотивного округа и работает главным врачом в одной из городских больниц.

Как сообщал УНИАН, в Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно подстрелил себя в голову после того, как попытался наградным оружием почесать себе голову.