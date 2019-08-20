Почесал голову пистолетом: в Москве случайно подстрелил себя полковник из Крыма

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили.

В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно подстрелил себя в голову после того, как попытался наградным оружием почесать себе голову.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье, познакомился с нынешней супругой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве.

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Вечером 19 августа полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за воинские заслуги» в Крыму пять лет назад. Пистолет был заряжен, к тому же он не стоял на предохранителе. В результате полковник случайно выстрелил себе в голову.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Полицейские уже установили, что наградное оружие вопреки правилам не хранилось в сейфе.

Как сообщал УНИАН, 19 июня народного депутата Украины Дмитрия Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.