В Москве женщина "ожила" во время отпевания
09:06, 24 июля 2019Русский міръ
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У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.
Из-за случившегося священник остановил отпевание / uk.etcetera.media
В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Обэтом сообщает телеканал РЕН ТВ.
У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.
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Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.
Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.
Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".
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