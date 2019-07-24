В Москве женщина "ожила" во время отпевания

У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.

В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Обэтом сообщает телеканал РЕН ТВ.

У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.

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Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.

Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.

Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".