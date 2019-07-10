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80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей

12:33, 10 июля 2019
Русский міръ
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С февраля пенсионерка Софья Жукова находится в СИЗО / pxhere.com

Об этом в среду, 10 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

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30 января 2019 года около теплотрассы в посёлке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Убитым оказался местный дворник из Украины Василий Шляхтич, который снимал комнату у Жуковой.

В квартире Жуковой нашли следы крови, ножи, пилы. Бабушку задержали, и она призналась в убийстве Шляхтича.

Через какое-то время Софья Жукова призналась и в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала 14 декабря 2005 года. Тогда через несколько дней в Березовке нашли её труп, но раскрыть убийство не смогли. Жукова рассказала, что девочка была её соседкой и постоянно ей мешала играми и беготнёй. В какой-то момент нервы старой женщины не выдержали, и она «сорвалась».

Совсем недавно Жукова призналась ещё в одном убийстве: в апреле 2013 года у себя дома она убила свою подругу. Женщина продала свою квартиру, и Софья Михайловна предложила ей какое-то время пожить у себя. После этого её никто не видел.

С февраля этого года Софья Жукова находится в СИЗО.

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Теги: #Россия#бабушка#серийный убийца