80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей

Бабушка убила украинца, 8-летнюю девочку и свою подругу.

80-летнюю пенсионерку Софью Жукову из поселка Березовка (Хабаровский край) заподозрили в серии убийств.

Об этом в среду, 10 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Читайте такжеВ России ко второму пожизненному приговорили экс-милиционера за убийство почти 80 женщин (видео)

30 января 2019 года около теплотрассы в посёлке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Убитым оказался местный дворник из Украины Василий Шляхтич, который снимал комнату у Жуковой.

В квартире Жуковой нашли следы крови, ножи, пилы. Бабушку задержали, и она призналась в убийстве Шляхтича.

Через какое-то время Софья Жукова призналась и в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала 14 декабря 2005 года. Тогда через несколько дней в Березовке нашли её труп, но раскрыть убийство не смогли. Жукова рассказала, что девочка была её соседкой и постоянно ей мешала играми и беготнёй. В какой-то момент нервы старой женщины не выдержали, и она «сорвалась».

Совсем недавно Жукова призналась ещё в одном убийстве: в апреле 2013 года у себя дома она убила свою подругу. Женщина продала свою квартиру, и Софья Михайловна предложила ей какое-то время пожить у себя. После этого её никто не видел.

С февраля этого года Софья Жукова находится в СИЗО.