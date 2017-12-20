В России бывший милиционер, убивший более 80 женщин, дал интервью за 5 тысяч рублей и судоку

В середине декабря 2017 года управление СК РФ по Иркутской области завершило расследование нового дела бывшего милиционера Михаила Попкова. Его называют "ангарским маньяком", самым кровавым серийным убийцей в современной России: в 2015-м суд Иркутской области уже приговорил Попкова к пожизненному заключению за 22 убийства и два покушения. В январе 2017-го стало известно, что Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении, пишет Meduza.

Читайте такжеИзнасиловал и убил 33 парней: СМИ рассказали, кто был прототипом ужасного клоуна из "Оно"

Почти 20 лет российские следователи не могли найти серийного убийцу Попкова. Сейчас в России запущен в производство сериал о нем.

Попков, несколько лет работавший в милиции Ангарска, был задержан в 2012 году: его генетический образец совпал с найденным на теле одной из жертв. Попков признался в убийствах. Он рассказал, что подбирал на своей, а иногда и на служебной машине женщин. Если они были нетрезвы или их поведение ему не нравилось, он увозил их на окраину города и там убивал.

Адвокат Попкова сообщила журналистке "Медузы", что общаться с прессой бесплатно Попкову неинтересно: у него нет денег, и это его единственный способ заработать на сигареты и продукты из магазина следственного изолятора. Журналистка сказала, что плата за интервью противоречит принципам редакции, но предложила 5 тысяч рублей (2,3 тысяч гривень) из личных средств. Попков согласился и также попросил у журналистки "купить ему еще и несколько кроссвордов судоку". Редакция издания возместила журналистке расходы и объяснила аудитории, почему в данном случае пришлось сделать исключение из собственных правил.

Попков рассказал журналистке, что не ищет себе оправдание. "А должен я его искать? Может, я ничего и не должен. Что случилось, то случилось — этого уже не изменить. На данный момент я вообще живу одним днем. Вчера я знал, что сегодня ко мне кто-то приедет. Сегодня спасибо вам за судоку. Теперь я буду при деле в ближайшие два-три дня", - сказал серийный убийца.

Читайте такжеВ Австралии убийца шесть лет скрывался в зоопарке и съел черепаху

Он рассказал, что уже не помнит, какие чувства испытывал во время убийств. Попков допустил, что проецировал свою злость на жертв.

"Вот случится какая-то раздражающая ситуация - и я уже весь на взводе. Потом я попадаю в провоцирующую меня ситуацию, и это [убийство] - один из способов решения, выхода из нее", - рассказал бывший милиционер.

"Потом уже я понял, что сам себя в эту ситуацию ставил. То, что я делал, это неправильно", - подчеркнул "ангарский маньяк". Он также отметил, что не насиловал своих жертв, хотя его в этом обвиняли.

На вопрос, как ему удавалось совмещать работу в милиции с убийствами женщин, Попков ответил, что это получалось ненамеренно, а сам он "простой сержант" и "механик по образованию".

"Я же не занимался этими расследованиями. Да, иногда я приезжал на место преступления по служебной необходимости. Съездил, посмотрел - остальным занимаются специально обученные люди. Дежурный должен привезти следователя, эксперта, судмедэксперта и сделать запись в книге. Когда я слышу, что я работал в милиции и поэтому умел заметать следы, мне смешно становится. Я механик по образованию, простой сержант милиции, как я могу стольких людей с такими звездами [на погонах] водить за нос?", - сказал Попков.

Читайте такжеПока полиция разыскивает серийного убийцу во Флориде, число его жертв возросло

Журналистка также поинтересовалась, как Попков оценивает работу следственной группы, которая около 20 лет не могла выйти на его след.

"Это как артиллеристы, которые стреляют по площадям: они не знают, где цель, но им надо всю территорию накрыть. Генетический образец брали повально у всех, но лично я никаким образом в поле зрения не попадал", - отметил серийный убийца.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, одной из первых жертв банды которого стала беременная супруга Романа Полански.