Россияне "затравили" шестиклассницу, попросившую Путина о помощи

Селяне обвинили семью в мошенничестве, угрожали, опубликовали обнаженное фото девочки в соцсетях и создали невыносимые условия для жизни.

Жители села Томсино Псковской области Российской Федерации уже несколько месяцев «травят» 12-летнюю Тасю Перчикову, которая написала письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на бедность семьи и тяжелую работу ее матери Елены.

Об этом сообщает «Медуза».

По их данным, в администрации президента на письмо так и не ответили, реакции от местных властей также не было. Неравнодушные россияне собрали для Перчиковых около 90 тысяч рублей, присылали детские вещи и канцелярские товары. На пожертвования семья купила технику для огорода, книги, одежду и медикаменты.

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По словам девочки, как только им стали приходить деньги и посылки, односельчане обозлились на нее и начали обзывать, дети перестали с ней дружить, угрожали, обвиняли в воровстве. Из-за травли часть денег пришлось потратить на дистанционное обучение девочки в московской школе.

В середине февраля фонд «Земляки» подарил шестикласснице ноутбук для учебы, и этого, по ее словам, местные жители «не смогли ей простить».

Вскоре в социальной сети «ВКонтакте» ей написал мальчик, который признался в любви и и попросил прислать обнаженные фотографии. Полученный снимок опубликовали в нескольких пабликах, а сам аккаунт «мальчика» был удален.

Елена Перчикова написала заявление в полицию. Позже выяснилось, что переписку со скрытого IP вели бывшие подруги школьницы, которым, предположительно, помогали взрослые. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, рассматривается вопрос о возбуждении дела о распространении детской порнографии.

О травле семьи стало известно в конце января, когда жертвой нападок стала мать девочки. На работе ее отчитали, коллеги пригрозили писать на нее докладные, а социальные работники напомнили об отсутствии у нее регистрации. 13 марта женщина уволилась. Семья ищет дом в Псковской области, чтобы переехать как можно скорее.

В письме, которое Тася Перчикова написала и отправила Путину в декабре 2018-го, говорилось о финансовых трудностях ее мамы. По словам школьницы, женщина вынуждена работать санитаркой в две смены, потому что зарплата в районной больнице - 5600 рублей.

Девочка попросила президента подарить им мотоблок или мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил». Также она указала на проблемы села, в частности, что закрыли единственную школу.

17 февраля на «Радио Свобода» вышел видеоролик о том, как живет Тася Перчикова. В нем показано, как девочка умело доит козу, моет посуду, покупает продукты пожилому соседу, общается со сверстниками.