В России решили наказывать за оскорбление власти - Шнуров ответил матерным стихом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение законопроекту, который приравнивает оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству.
Он опубликовал стих в Instagram.
Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол, движенье по спирали.
Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.
Отныне комплименты я ***** [делаю],
А кто в отказе, тот пускай умре.
Какие же премудрые бояре,
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я все отдам, Михайлов подпевает Стас
И звездочки кремлевские мерцают.
Напомним, в России оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству, соответствующий законопроект внесли в Госдуму 12 декабря.
Как сообщал УНИАН, Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.