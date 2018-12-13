В России решили наказывать за оскорбление власти - Шнуров ответил матерным стихом

В России оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение законопроекту, который приравнивает оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству.

Он опубликовал стих в Instagram.

Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.

Чтобы про власти ничего не врали,

Пиши в айфон, не публикуя файлов,

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,

А то отправят в каталажку ненароком.

Я рад любым законам и запретам,

Если грозят вполне реальным сроком.

Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.

Отныне комплименты я ***** [делаю],

А кто в отказе, тот пускай умре.

Какие же премудрые бояре,

При нашем государственном дворе!

Я вас люблю, ну как же не любить вас.

Я восхищаюсь вашими сердцами.

Я все отдам, Михайлов подпевает Стас

И звездочки кремлевские мерцают.

Напомним, в России оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству, соответствующий законопроект внесли в Госдуму 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.