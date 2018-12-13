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В России решили наказывать за оскорбление власти - Шнуров ответил матерным стихом

09:50, 13 декабря 2018
Русский міръ
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Мелкое хулиганство в России наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей / spletnik

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение законопроекту, который приравнивает оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству.

Он опубликовал стих в Instagram.

Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов. 

Чтобы про власти ничего не врали, 

Пиши в айфон, не публикуя файлов, 

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом, 

А то отправят в каталажку ненароком. 

Я рад любым законам и запретам, 

Если грозят вполне реальным сроком.

Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.

Отныне комплименты я ***** [делаю], 

А кто в отказе, тот пускай умре. 

Какие же премудрые бояре, 

При нашем государственном дворе! 

Я вас люблю, ну как же не любить вас. 

Я восхищаюсь вашими сердцами. 

Я все отдам, Михайлов подпевает Стас 

И звездочки кремлевские мерцают.

Напомним, в России оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству, соответствующий законопроект внесли в Госдуму 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.

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Теги: #Россия#Шнуров