Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине

По мнению певца, бывших разведчиков не бывает.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о российском президенте Владимире Путине и его работе в немецкой разведке.

Стихотворение Шнуров опубликовал на странице в Instagram.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто все не забывает,

Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

Как сообщал УНИАН, в архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина. По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.