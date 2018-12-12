цей матеріал доступний українською

Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине

08:42, 12 декабря 2018
Русский міръ
375 0
Стихотворение Шнуров опубликовал на странице в Instagram фото Сергей Шнуров / Instagram

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о российском президенте Владимире Путине и его работе в немецкой разведке.

Стихотворение Шнуров опубликовал на странице в Instagram.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный. 

Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный

Работал непосредственно на Штази? 

Да, на немецкую, друзья, разведку. 

Присягу даже, видимо, давал им, 

И с фрицами бухал поди нередко, 

И был веселым парнем, милым малым. 

Но, то дела дней в принципе минувших, 

Глаз вон, тому, кто все не забывает, 

Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

Как сообщал УНИАН, в архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина. По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#Шнуров