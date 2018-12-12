Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о российском президенте Владимире Путине и его работе в немецкой разведке.
Стихотворение Шнуров опубликовал на странице в Instagram.
Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.
Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз вон, тому, кто все не забывает,
Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»
Как сообщал УНИАН, в архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина. По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.