"На табурет поставили": в сети высмеяли рост Путина

На очередную волну насмешек он нарвался во время встречи в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

Президент России Владимир Путин снова удивил всех метаморфозами со своим ростом. На очередную волну насмешек он нарвался во время встречи в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав снимок. На фото кроме Путина присутствуют президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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«Формально, они все практически одного роста. Но Путина все-таки на табуреточку поставили», — отметил он.

Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом.