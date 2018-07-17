"Кремлевские лабутены": в сети высмеяли каблуки Путина на встрече с Трампом (фото)

16:08, 17 июля 2018
Курьёзы
2471 2
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Читайте также"Сколько наград у фотографа?": в сети высмеяли фото с премьером России

Обсуждение пользователей сети разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. "На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком... Хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - говорится в сообщении.

Отметим, что даже данные официальных источников о росте Путина разнятся: по одним, он равен 170 сантиметрам, по другим - 167 и даже 162. 

фото twitter.com/SANDRO5224

Ранее журналистам удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин. Это произошло во Дворце Независимости в Минске, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин