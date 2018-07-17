"Кремлевские лабутены": в сети высмеяли каблуки Путина на встрече с Трампом (фото)

Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа - 190 см.

В сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом.

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Обсуждение пользователей сети разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. "На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком... Хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - говорится в сообщении.

Отметим, что даже данные официальных источников о росте Путина разнятся: по одним, он равен 170 сантиметрам, по другим - 167 и даже 162.

Ранее журналистам удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин. Это произошло во Дворце Независимости в Минске, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко.