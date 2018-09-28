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В кафе Петербурга посетители сварились в кипятке (видео)

10:59, 28 сентября 2018
Русский міръ
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Два посетителя кафе сварились / Скриншот

Трубу с кипятком прорвало около 4 часов утра, погибли двое посетителей кафе, расположенного в центре Петербурга, передает 78.ru.

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Молодые люди с девушками пришли в заведение отпраздновать день рождения. Отмечается, что около трех часов ночи из-за прорыва трубы все посетители и сотрудники кафе сначала вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за оставшимися в вещами и не смогли выбраться.

Ранее жителю поселка Новобурейский Амурской области не удалось расплатиться в кафе поступившей в регион новой купюрой в 2 тысячи рублей. 

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Теги: #Россия#кафе