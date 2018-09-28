В кафе Петербурга посетители сварились в кипятке (видео)

Причиной инцидента стало то, что на Измайловском проспекте Петербурга прорвало теплотрассу.

В Петербурге после прорыва трубы с горячим водоснабжением в кафе погибли двое человек.

Трубу с кипятком прорвало около 4 часов утра, погибли двое посетителей кафе, расположенного в центре Петербурга, передает 78.ru.

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Молодые люди с девушками пришли в заведение отпраздновать день рождения. Отмечается, что около трех часов ночи из-за прорыва трубы все посетители и сотрудники кафе сначала вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за оставшимися в вещами и не смогли выбраться.

Ранее жителю поселка Новобурейский Амурской области не удалось расплатиться в кафе поступившей в регион новой купюрой в 2 тысячи рублей.