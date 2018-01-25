В России новая купюра довела официантку до истерики (видео)

Жителю поселка Новобурейский Амурской области не удалось расплатиться в кафе поступившей в регион новой купюрой в 2 тысячи рублей.

Так, новую купюру отказалась принимать бармен-официант, передает местный сайт АСН24.

"Я их первый раз вижу. Я такие брать не буду. Мне такие деньги не дают. Понимаете? Мне нормальные деньги дают! Я не знаю, поддельные они или нет. Где я буду их проверять? Мне даже зарплату не выдают такими деньгами!", — эмоционально говорит женщина на видео.

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Ответ официантки настойчивого клиента не устроил. Ведущий, видимо, тайную съемку клиент попросил позвать администратора или директора или заверить свой отказ письменно. Однако ни того, ни другого добиться ему не удалось.

"Я пришел как нормальный человек. Расплачиваюсь обыкновенной деньгой. И вы мне говорите, что не будете брать деньги. Напишите мне тогда объяснительную. Я сейчас вызову участкового, он осмотрит эту деньгу и все. Я только что взял эту купюру в "Сбербанке", принес ее вам, и вы мне говорите, что не будете ее брать", — возмущается в видеоролике амурчанин.

Затем запись обрывается. "Написали жалобу в Роспотребнадзор. Должна приехать проверка", — сообщил СМИ собеседник.

Как сообщал УНИАН, в России представили новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением символов временно оккупированного Севастополя.