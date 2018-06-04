Желаем ей скорейшего выздоровления: в Императорском доме Романовых заявили о безумии Поклонской

Главная "фанатка" последнего российского императора поссорилась с императорской семьей.

Одиозный «российский депутат» Наталья Поклонская не знает истории, распространяет клевету и пиарится на теме императорской семьи Романовых.

Читайте такжеСкучающая на инаугурации Путина Поклонская стала мемом и отреагировала на шутки: стала защищать Николая II (фото)

Как сообщает российское агентство НСН, такое заявление сделал Глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов, комментируя ее реакцию на визит в оккупированный Крым княгини Марии Романовой и ее сына князя Георгия.

Поклонская, известная своими демонстративно монархическими взглядами, заявила на своей странице в Facebook, что княгиня с сыном – потомки Кирилла Романова, который, по ее словам, предал Николая II и присягнул революции.

Представитель Романовых подчеркнул, что княгиня и ее сын – граждане РФ, а версия о предательстве давно опровергнута историческими источниками. Тем не менее, привлекать ее к ответственности за клевету Романовы не намерены.

«Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее», - отметил Закатов.

Мария Романова – единственная дочь Владимира Кирилловича Романова и внучка великого князя Кирилла Владимировича, который приходился двоюродным братом последнему императору Российской империи Николаю II.

Отмечается, что Мария Романова и ее сын прибыли в оккупированный Крым в минувшие выходные. 2 июня они проехали по недавно открытому Керченскому мосту, назвав незаконно созданное и опасное сооружение «жемчужиной» и «достоянием» народа России.

Напомним, в марте Поклонская заявила, что на территории аннексированного полуострова возле здания прокуратуры "замироточил бюст царя Николая ІІ".