Поклонская рассказала о мироточащем бюсте царя Николая ІІ (видео)

Так, в эфире одного из российских телеканалов она заявила, что на территории аннексированного полуострова возле здания прокуратуры "замироточил бюст царя Николая ІІ".

"Вы знаете, сегодня утром бюст Николая ІІ, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст", - говорит Поклонская.

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Также, по ее словам, люди приходят с детьми, чтобы "приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели".

Поклонская также отметила, что это произошло в столетнюю годовщину. "Государь нам помогает. Ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", - сказала Поклонская в эфире.

Ранее сообщалось, что в "Единой России" порекомендовали депутату Госдумы Наталье Поклонской в ближайшее время воздержаться от любой медийной активности из-за ее высказываний.