Нежные и сочные кабачковые оладьи готовятся до смешного просто.

Пышные кабачковые оладьи являются быстрым способом "утилизировать" большое количество кабачков. Блюдо вмиг разлетается со стола и остается вкусным даже после остывания. По желанию в тесто можно добавить другие овощи, тертый сыр и мясной фарш.

Чтобы оладьи не получились сырыми и водянистыми, выбирайте немолодые кабачки. Также можно увеличить количество муки, если выделилось много сока.

Кабачковые оладьи - рецепт на сковороде

Ингредиенты:

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кабачки - 2 шт.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 5 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу;

зелень по вкусу;

подсолнечное масло - 2 стол. л.

Кабачки помойте и обсушите, у старых плодов удалите кожуру и семечки. Натрите на крупной терке и оставьте массу на 10-15 минут. За это время выделится сок. Отожмите кабачки руками и откиньте на дуршлаг. Посолите и поперчите, добавьте нарезанную зелень и вбейте яйцо.

Затем добавьте муку - её может понадобиться больше или меньше в зависимости от сочности кабачков. Сковороду разогрейте на большом огне и влейте масло. Убавьте огонь до небольшого и выложите оладьи. Жарьте примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Попробуйте первые изделия - если они не пропеклись, то остальные готовьте под крышкой на минимальном огне.

Кабачковые оладьи рекомендуется подавать с йогуртовым или чесночным соусом, сметаной, соленой рыбой.

Кабачковые оладьи в духовке

Ингредиенты:

кабачки - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

яйца - 2 шт.;

укроп, петрушка по вкусу;

соль, перец по вкусу;

мука - 4 стол. л.

Кабачки промойте и натрите на крупной терке. Оставьте на 10 минут, затем отожмите от лишней влаги. Зелень и лук мелко порубите, морковь натрите на терке и добавьте всё это к кабачкам. Посолите и поперчите смесь, вмешайте яйца и муку.

Духовку разогрейте до 180°. Противень для запекания застелите пергаментом. Выложите ложкой оладьи - они должны быть одинаковой толщины, чтобы равномерно запечься. Выпекайте изделия 10-15 минут. Затем переверните на другую сторону лопаткой и пеките ещё 10 минут.

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