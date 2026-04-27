Какими бы ни были вкусными котлеты, рано или поздно они могут надоесть.

Два самых популярных блюда из фарша - это котлеты и макароны по-флотски. Иногда хозяйки, не зная, что готовить из фарша на ужин, пытаются вообще от него отказываться и делают котлеты без мяса. Подсказываем, чем накормить всю семью без таких радикальных шагов.

Что сделать из фарша, кроме котлет - пошаговые рецепты

Фарш куриный или свино-говяжий - это универсальный продукт. Его можно купить, отправить в морозилку и достать в любой момент по необходимости. Тем не менее для того, чтобы правильно воспользоваться полуфабрикатом, нужно знать, что приготовить из фарша мясного на ужин или обед. И здесь, если подводит фантазия, на помощь придут новые рецепты.

Чили кон карне

Видео дня

Блюдо мексиканской кухни, которое редко готовят в Украине, однако необычное сочетание специй и мяса приводит дегустаторов в гастрономический экстаз почти сразу.

Ингредиенты:

500 граммов говяжьего фарша;

200 граммов репчатого лука;

150 граммов красного перца;

400 граммов томатов в собственном соку;

30 граммов томатной пасты;

250 граммов красной консервированной фасоли;

10 граммов чеснока;

7 граммов молотого перца чили;

15 граммов сладкой или копченой паприки;

10 граммов молотого кумина;

7 граммов майорана;

кинза.

Такой ужин из фарша готовится очень просто - фарш нужно обжарить до готовности, убрать со сковороды. Затем там же обжарить измельченный лук, чеснок, перец и все пряности. Добавить томатную пасту, прогреть ее, а потом выложить томаты. Соединить с фаршем, посолить, поперчить, перемешать. Томить на слабом огне 30-40 минут, а за 10 минут до конца готовки добавить фасоль. Подавать чили кон карне можно с рисом и кинзой.

Лепешки с фаршем

По вкусу это блюдо отдаленно напоминает бургер из МакДональдс, только сделанный в домашних условиях. Эталоном правильного питания закуску назвать нельзя, зато она очень вкусная.

Ингредиенты на одну лепешку;

50 граммов говяжьего фарша;

1 тортилья;

пол чайной ложки паприки;

пол чайной ложки сушеного чеснока;

салат Айсберг;

майонез;

маринованные огурцы;

горчица.

Элементарное блюдо, рецепт приготовления которого осилит любая хозяйки. Фарш нужно пожарить на сковороде до готовности. В майонез добавить паприку и чеснок, перемешать. Смазать тортилью майонезом, потом добавить измельченные огурцы вперемешку с горчицей (также можно купить готовый огуречный релиш), выложить начинку на тортилью вместе с салатом Айсберг и пожарить с двух сторон до хрустящей корочки.

Капустные гнезда

Ужин, приготовление которого занимает около пяти минут, понравится тем хозяйкам, у которых нет времени на долгие "танцы" у плиты.

Ингредиенты:

800 граммов пекинской капусты;

600 граммов куриного фарша;

50 граммов твердого сыра;

1 куриное яйцо;

1 ч.л сушеных трав;

сушеный чеснок;

соль, перец, масло.

Нарезать капусту на стейки, выложить на противень, сверху сбрызнуть маслом, добавить соль и перец. Фарш смешать с яйцом и специями и выложить сверху капусты слоем 2-3 см. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Натереть сыр на мелкой терке, посыпать сверху фарша и отправить в духовку еще на 5 минут.

