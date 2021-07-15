Этот овощ отличается крайне широким применением в кулинарии.

Кабачок – очень легкий и универсальный продукт с широким применением в кулинарии. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и различную консервацию. Этот овощ прекрасно сочетается с мясом и другими овощами и быстро готовится. Польза кабачков также доказана – они улучшают работу кишечника и легко усваиваются.

Кабачковые оладьи

Средний кабачок – 1 шт. или 2 маленьких.

Яйца – 2 шт.

Мука – 200 г.

Лук – 1 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Растительное масло для жарки – 4–8 ст. л.

Зелень по вкусу.

Соль и специи по вкусу.

Кабачки натереть на крупной терке. Лук и зелень мелко нарезать. Тертые кабачки отжать от лишней влаги. Выложить в миску и смешать с луком и зеленью. Добавить яйца, муку, разрыхлитель и специи. Перемешать тесто. В большой сковороде нагреть растительное масло и выложить оладьи ложкой. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной или помидорами.

Соте из кабачков

Кабачки – 1 кг.

Морковь – 400 г.

Помидоры – 500 г.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 4-5 зубч.

Лавровый лист – 2 шт.

Зелень по вкусу.

Специи по вкусу.

Кабачки, морковь и лук нарезать средним кубиком. Помидоры очистить от кожуры (для этого их можно надрезать и окунуть в кипяток на 5 минут). Перебить помидоры блендером. Чеснок мелко нарезать. В глубокой сковороде на небольшом огне слегка обжарить морковь 3 минуты, затем добавить лук чеснок и жарить ещё 5 минут. Влить помидорную массу.

Читайте такжеВаренье из черной смородины: 5 рецептов сладкой консервацииТушить овощи 10 минут, посолить и поперчить, положить лавровый лист. В смесь выложить кабачки и тушить 25 минут под закрытой крышкой, периодически помешивая. Готовое соте можно сразу есть или разложить в стерилизованные банки и закрыть на зиму.

Кабачковый крем-суп

Молодые кабачки – 3 шт.

Мясной бульон – 1 л.

Сливки 15% – 220 мл.

Растительное масло – 2 ст.

Чеснок – 2 дольки.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картошка – 3 шт.

Гренки по вкусу.

Лук и чеснок мелко порубить, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные кубиками картошку, морковь и мякоть кабачка. Тушить всё вместе 10 минут. Залить овощи бульоном и варить ещё 15 минут. Посолить и поперчить. Суп измельчить блендером и слегка остудить. Затем влить сливки и поставить на маленький огонь, но не доводить до кипения. Подавать суп с хлебными гренками.

Мясная запеканка с кабачками

Кабачки – 1 кг.

Мясной фарш – 500 г.

Лук – 3 шт.

Томатная паста – 3 ст.л.

Томаты – 6 шт.

Сыр – 130 г.

Яйца – 4 шт.

Сметана – 150 г.

Читайте такжеЛекарство от депрессии: в чем польза и вред крыжовника, кому он противопоказанЛук измельчить, смешать с фаршем. Посолить и поперчить фарш и заправить томатной пастой. Обжарить до готовности на сковороде. Кабачки натереть на терке и отжать от влаги. В форму для выпечки выложить половину кабачков. Затем положить фарш и нарезанные на кружочки помидоры. Выложить вторую часть кабачков. Сметану взбить с яйцом и полить запеканку. Посыпать тертым сыром. Выпекать 35 минут при температуре 150 градусов.

Кабачковая икра в духовке

Кабачки – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томаты – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – 2,5 ст.л.

Все овощи крупно порезать и выложить на рукав для запекания. Полить маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в духовке 40 минут при 180 градусах. Переложить в глубокую емкость и измельчить блендером.

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Автор: Екатерина Пулатова