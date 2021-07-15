Кабачок – очень легкий и универсальный продукт с широким применением в кулинарии. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и различную консервацию. Этот овощ прекрасно сочетается с мясом и другими овощами и быстро готовится. Польза кабачков также доказана – они улучшают работу кишечника и легко усваиваются.
Кабачковые оладьи
- Средний кабачок – 1 шт. или 2 маленьких.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 200 г.
- Лук – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Растительное масло для жарки – 4–8 ст. л.
- Зелень по вкусу.
- Соль и специи по вкусу.
Кабачки натереть на крупной терке. Лук и зелень мелко нарезать. Тертые кабачки отжать от лишней влаги. Выложить в миску и смешать с луком и зеленью. Добавить яйца, муку, разрыхлитель и специи. Перемешать тесто. В большой сковороде нагреть растительное масло и выложить оладьи ложкой. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной или помидорами.
Соте из кабачков
- Кабачки – 1 кг.
- Морковь – 400 г.
- Помидоры – 500 г.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 4-5 зубч.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Зелень по вкусу.
- Специи по вкусу.
Кабачки, морковь и лук нарезать средним кубиком. Помидоры очистить от кожуры (для этого их можно надрезать и окунуть в кипяток на 5 минут). Перебить помидоры блендером. Чеснок мелко нарезать. В глубокой сковороде на небольшом огне слегка обжарить морковь 3 минуты, затем добавить лук чеснок и жарить ещё 5 минут. Влить помидорную массу.
Читайте такжеВаренье из черной смородины: 5 рецептов сладкой консервацииТушить овощи 10 минут, посолить и поперчить, положить лавровый лист. В смесь выложить кабачки и тушить 25 минут под закрытой крышкой, периодически помешивая. Готовое соте можно сразу есть или разложить в стерилизованные банки и закрыть на зиму.
Кабачковый крем-суп
- Молодые кабачки – 3 шт.
- Мясной бульон – 1 л.
- Сливки 15% – 220 мл.
- Растительное масло – 2 ст.
- Чеснок – 2 дольки.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картошка – 3 шт.
- Гренки по вкусу.
Лук и чеснок мелко порубить, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные кубиками картошку, морковь и мякоть кабачка. Тушить всё вместе 10 минут. Залить овощи бульоном и варить ещё 15 минут. Посолить и поперчить. Суп измельчить блендером и слегка остудить. Затем влить сливки и поставить на маленький огонь, но не доводить до кипения. Подавать суп с хлебными гренками.
Мясная запеканка с кабачками
- Кабачки – 1 кг.
- Мясной фарш – 500 г.
- Лук – 3 шт.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Томаты – 6 шт.
- Сыр – 130 г.
- Яйца – 4 шт.
- Сметана – 150 г.
Читайте такжеЛекарство от депрессии: в чем польза и вред крыжовника, кому он противопоказанЛук измельчить, смешать с фаршем. Посолить и поперчить фарш и заправить томатной пастой. Обжарить до готовности на сковороде. Кабачки натереть на терке и отжать от влаги. В форму для выпечки выложить половину кабачков. Затем положить фарш и нарезанные на кружочки помидоры. Выложить вторую часть кабачков. Сметану взбить с яйцом и полить запеканку. Посыпать тертым сыром. Выпекать 35 минут при температуре 150 градусов.
Кабачковая икра в духовке
- Кабачки – 2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – 2,5 ст.л.
Все овощи крупно порезать и выложить на рукав для запекания. Полить маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в духовке 40 минут при 180 градусах. Переложить в глубокую емкость и измельчить блендером.
Читайте также другие рецепты:
- Рецепт малосольных огурцов: хрустящие запасы на зиму
- Что приготовить из абрикосов: 4 простых летних блюда
- Джем, варенье, сироп и даже вино: 5 рецептов заготовок из черники на зиму
- Поесть и не опоздать: рецепты вкусных и полезных завтраков за 10 минут
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram