Солнечное лакомство зимой: рецепты вкусного варенья из персиков
Ароматное домашнее варенье из персиков – это замечательная сладкая заготовка на зиму, которая особенно хорошо придется по вкусу в холодное время года.
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Такое варенье – очень ароматное и нежное, действительно изысканный десерт, если его правильно приготовить.
В целом рецепт варенья из персиков совсем несложный, хотя есть определенные нюансы. Так, для этой ароматной заготовки лучше брать не полностью вызревшие плоды – иначе вместо варенья можно получить пюре.
Делать персиковое варенье можно как с кожурой, так и без нее. Во втором случае оно будет насыщенного янтарного цвета.
Варенье из персиков пятиминутка
- Персики (без косточек) - 1 кг
- Сахар - 0,7 кг
- Лимонный сок - 1 ч.л.
- Вода - 1 ст.
Порезать персики пополам, удалить косточки, каждую половинку нарезать небольшими кубиками (или можно оставить цельные половинки персиков).
Засыпать порезанные персики сахаром и оставить настаиваться на несколько часов. За это время плоды пустят сок. Если сока будет мало, добавить кипяченой или фильтрованной воды.
Положить кастрюлю с персиками на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Уменьшить огонь и варить в течение 5 минут. Добавить лимонный сок, перемешать и снять кастрюлю с огня.
Разложить готовое варенье по стерильным баночкам, закройте крышками, укутать одеялом и оставить остывать в перевернутом виде.
Персиковое варенье с лимонной кислотой
- Персики - 1 кг
- Сахар - 1,2 кг
- Вода - 1 ст.
- Лимонная кислота - 0,25 ч.л.
- Ванилин - 5 г
Персики следует взять не переспелые. С них нужно снять кожицу. Для этого надо вскипятить воду и опустить каждый персик на 10 секунд в кипяток, после чего быстро переложить в емкость с холодной водой. Предварительно в эту воду добавить немного лимонной кислоты. Кожуру снимать, не вынимая персики из воды
Нарезать персики на дольки и опустить в горячий сироп (сахар с водой). Все персики могут не уместиться в сироп, однако они потом пустят сок.
Варенье варить на среднем огне 30 минут. Проверить готовность можно, капнув немного жидкости на блюдце – капля должна остаться целой, а не растекаться.
Когда варенье готово, добавить лимонную кислоту и ванилин. Разложить варенье по стерилизованных банках, дать остыть и закрыть крышками.
Варенье-желе из персиков с цитрусовыми
- Персики (без косточек) - 2 кг
- Лимон - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Сахар - 3 кг
Залить кипятком лимон и апельсин на 30 минут. Удалить косточки из персиков. Достать лимон и апельсин, нарезать на кусочки и удалить все косточки.
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Фрукты и цитрусовые перекрутить. Добавить половину сахара и варить 5 минут.
Затем убрать на сутки в прохладное место. Через сутки добавить вторую половину сахара и снова варить 5 минут.
Сразу разлить персиковое варенье в предварительно простерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками.
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