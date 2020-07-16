Солнечное лакомство зимой: рецепты вкусного варенья из персиков

Очень ароматное и нежное персиковое варенье будет невероятно изысканным десертом, если его правильно приготовить.

Ароматное домашнее варенье из персиков – это замечательная сладкая заготовка на зиму, которая особенно хорошо придется по вкусу в холодное время года.

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Такое варенье – очень ароматное и нежное, действительно изысканный десерт, если его правильно приготовить.

В целом рецепт варенья из персиков совсем несложный, хотя есть определенные нюансы. Так, для этой ароматной заготовки лучше брать не полностью вызревшие плоды – иначе вместо варенья можно получить пюре.

Делать персиковое варенье можно как с кожурой, так и без нее. Во втором случае оно будет насыщенного янтарного цвета.

Варенье из персиков пятиминутка

Персики (без косточек) - 1 кг

Сахар - 0,7 кг

Лимонный сок - 1 ч.л.

Вода - 1 ст.

Порезать персики пополам, удалить косточки, каждую половинку нарезать небольшими кубиками (или можно оставить цельные половинки персиков).

Засыпать порезанные персики сахаром и оставить настаиваться на несколько часов. За это время плоды пустят сок. Если сока будет мало, добавить кипяченой или фильтрованной воды.

Положить кастрюлю с персиками на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Уменьшить огонь и варить в течение 5 минут. Добавить лимонный сок, перемешать и снять кастрюлю с огня.

Разложить готовое варенье по стерильным баночкам, закройте крышками, укутать одеялом и оставить остывать в перевернутом виде.

Персиковое варенье с лимонной кислотой

Персики - 1 кг

Сахар - 1,2 кг

Вода - 1 ст.

Лимонная кислота - 0,25 ч.л.

Ванилин - 5 г

Персики следует взять не переспелые. С них нужно снять кожицу. Для этого надо вскипятить воду и опустить каждый персик на 10 секунд в кипяток, после чего быстро переложить в емкость с холодной водой. Предварительно в эту воду добавить немного лимонной кислоты. Кожуру снимать, не вынимая персики из воды

Нарезать персики на дольки и опустить в горячий сироп (сахар с водой). Все персики могут не уместиться в сироп, однако они потом пустят сок.

Варенье варить на среднем огне 30 минут. Проверить готовность можно, капнув немного жидкости на блюдце – капля должна остаться целой, а не растекаться.

Когда варенье готово, добавить лимонную кислоту и ванилин. Разложить варенье по стерилизованных банках, дать остыть и закрыть крышками.

Варенье-желе из персиков с цитрусовыми

Персики (без косточек) - 2 кг

Лимон - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Сахар - 3 кг

Залить кипятком лимон и апельсин на 30 минут. Удалить косточки из персиков. Достать лимон и апельсин, нарезать на кусочки и удалить все косточки.

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Фрукты и цитрусовые перекрутить. Добавить половину сахара и варить 5 минут.

Затем убрать на сутки в прохладное место. Через сутки добавить вторую половину сахара и снова варить 5 минут.

Сразу разлить персиковое варенье в предварительно простерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками.

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