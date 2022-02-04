Самый вкусный суп рассольник, который точно понравится вашим близким - в материале УНИАН.

Рассольник занимает третье место по популярности среди первых блюд после борща и солянки. Основа супа - огуречный рассол, благодаря которому над названием самого угощения долго думать не пришлось. УНИАН собрал лучшие рецепты рассольника, который сможет приготовить даже начинающая хозяйка.

Ранее мы предлагали рецепт солянки классической.

Рассольник - рецепт с перловкой

бульон мясной - 500 мл

перловка - 30 г

масло сливочное - 20 г

или

масло растительное - 20 г

картофель - 2-3 шт

лук - 1 шт

морковь - 1-2 шт

огурцы солёные - 2-4 шт

рассол огуречный - 100 мл

лавровый лист - 2 шт

сметана - 2 ст.л

зелень - по вкусу

соль - по вкусу

перец черный горошком - по вкусу

Перловку перебрать, промыть, залить холодной водой и варить 10 минут. Морковь и лук очистить, мелко нарезать, обжарить до готовности. Огурцы нарезать кубиками, залить мясным бульоном, варить 40 минут. Всыпать перловую крупу вместе с водой, в которой она варилась, добавить нарезанный картофель и варить еще 10 минут. Добавить пассерованные овощи, варить до готовности. В конце влить огуречный рассол, посолить и довести до кипения. Перед подачей добавить сметану и мелко нарезанный укроп.

Рассольник - рецепт с рисом и курицей

Количество ингредиентов рассчитано на кастрюлю объемом 1.5-2 л.

Куриное филе - 150 г

Рис - 50 г

Лук репчатый - 1 шт

Морковь - 1 шт

Картофель - 1 шт

Огурцы соленые - 2 шт

Рассол - 2-3 ст.л.

Соль - по вкусу

Приправы - по вкусу

Зелень - по вкусу

Отварить куриное филе с солью с лавровым листом в течение 30-40 минут. Промыть рис, овощи нарезать кубиками. По готовности бульона вытащить из него курицу, увеличить огонь, добавить картофель и рис. На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанные морковь и лук.

Читайте такжеКуриные окорочка в духовке и на сковороде: 4 восхитительных блюдаВыложить их в рассольник. Когда суп будет готов, уменьшить огонь и добавить огурцы с рассолом, перемешать. Посолить, поперчить, добавить приправы и зелень. Под крышкой "томить" рассольник еще 10-15 минут, затем подавать к столу.

Рассольник Ленинградский

Говядина на кости - 200-250 г

Картофель - 150-200 г

Огурцы соленые - 2 шт.

Рис - 2 ст.л

Морковь - 80 г

Лук репчатый - 70 г

Масло растительное - 2 ст.л

Томатная паста - 1,5 ст.л

Петрушка свежая - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 2,5 л

Говядину промыть, залить холодной водой, поставить на сильный огонь. Дождаться, пока вода закипит, снять пену и уменьшить огонь. Посолить, накрыть крышкой и варить 40-45 минут. Достать мясо, отделить от кости, вернуть в кастрюлю. Лук и морковь очистить, мелко нарезать, обжарить на сковороде до готовности. Добавить томатную пасту, перемешать, тушить 5-7 минут. Выложить зажарку в тарелку, сковороду помыть.

Читайте такжеЧто делать, если пересолили блюдо: кулинарные хитростиОгурцы нарезать кубиками, высыпать на сковороду без масла, тушить 5 минут. Промыть рис, добавить в бульон. Картофель очистить, нарезать кубиками, добавить в рассольник. Варить 10-15 минут. Затем выложить зажарку и огурцы, готовить в течение 5-7 минут. По необходимости поперчить или посолить суп. В конце добавить петрушку, выключить огонь, накрыть крышкой, дать настояться 15 минут и затем подавать к столу.

Постный рассольник с рисом или гречкой

Рис или гречневая крупа - 0,3-0,5 стакана

Картофель - 3-4 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Огурцы соленые - 2-3 шт.

Соль - по вкусу

Сахар - 0,5 ч.л

Перец - по вкусу

Специи - по вкусу

Томат-паста - 1-2 ст.л

Масло растительное - 30 г

Зелень - по вкусу

В кастрюлю налить 2.5 л. воды, довести до кипения. Промыть рис, очистить и нарезать картофель. Выложить в кастрюлю, варить 15 минут. Морковь и лук очистить, измельчить и обжарить на сковороде в течение 3 минут. Туда же добавить натертые огурцы, тушить еще 2 минуты. Выложить томатную пасту, перемешать, тушить несколько минут до мягкости.

Добавить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить, перемешать. Варить на маленьком огне 5 минут, затем накрыть крышкой, дать настояться и подавать к столу.

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